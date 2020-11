Sin v grobu, starša živa mrtveca, država pa molči

18-letnega sina edinca jima je pred petimi leti vzela Šmarska cesta – ena bolj prometno obremenjenih in tudi nevarnejših cest na koprskem območju. Vsako leto se tu v povprečju zgodi okoli 60 prometnih nesreč, tudi s smrtnim izidom. Kot 18. septembra 2015, ko se je v njunega sina Marka zaletel voznik, ki je čez neprekinjeno črto in s prekomerno hitrostjo prehiteval avtodom. Smrt 18-letnega sina je bila za Lilijano in Mirka hud udarec, novega pa jima je zadala še država. Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je umrl njun sin, obtoženega ni hotelo preganjati tožilstvo oziroma uradni organi, zato sta morala pregon prevzeti sama. Koprski policisti so 50-letnega Tržačana Michela Puissa sicer kazensko ovadili okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru; tožilstvo je zahtevalo preiskavo, a nato odstopilo od pregona.