Skrivnost uspešnih diet: najprej dieta v glavi, potem šele na krožniku

In še vedno prekomerne telesne teže in debelosti ne jemljemo dovolj resno, meni doc. dr. Vedran Hadžičs Fakultete za šport: "Problem debelosti je povezan tudi s tem, da se tega lotimo bolj zaradi videza kot zaradi zdravja." Vse pojavne oblike raka, srčno-žilnih bolezni in druge bolezni modernega časa so namreč povezane z debelostjo. Debeli ljudje naj bi imeli tudi več zapletov pri prebolevanju covida-19 – pri teh ljudeh je možnost težjega poteka bolezni celo trikrat večja kot pri tistih, ki imajo normalno telesno maso, še pravi Hadžič.

Biti vitek oziroma vitka je danes postalo tudi že vprašanje moralne integritete, piše Metka Kuhar v svoji knjigi o družbeni konstrukciji telesne samopodobe. Debelo in mlahavo telo danes velja za odraz notranjega propadanja in neuspeha. "Za debele ljudi velikokrat pravijo, da so leni, da niso motivirani in da nimajo zadostne samokontrole, ampak to ni res!" svojo trnovo pot osvobajanja iz primeža nizke samopodobe, kritik okolice in čustvenega hranjenja, opisuje Marina Zakič. Njeno življenje se je nenehno vrtelo okoli hrane. Kot otroka so jo hvalili, če je jedla veliko in vse. Hrana je kasneje v najstništvu in čustvenih stiskah postala njena najboljša prijateljica. Počutila se je grdo, manjvredno. Ko ji je tehtnica (takrat je bila še srednješolka) pokazala krepko čez 100 kilogramov, se je odločila, da bo to spremenila, in se lotila zaporedja hudih diet. V treh mesecih je izgubila 30 kilogramov, a so se ti kmalu vrnili. Pridobila je celo kakšen kilogram več.

A ko smo pred tednom dni z ekipo Preverjenega prišli k Marini na obisk, smo zagledali zdravo, lepo in zadovoljno žensko, o kateri človek le stežka verjame, da se je nekoč vrtela v takšnem začaranem krogu. Danes Marina s svojim znanjem dietetičarke pomaga drugim in jih spodbuja na njihovi poti. In kakšen je skrivni recept za uspešno dieto in zdrav način življenja, ob katerem se bodo glave obračale za vami? Preprosto je, pravi Marina: "Najprej naredite dieto v glavi, potem šele na krožniku."