Skrivnostni rešitelji ujetih živali

Situacija na otoku La Palme se še vedno zaostruje, vsak dan se soočajo s številnimi potresi, kraterji se širijo, nekatera naselja so povsem izginila pod lavo, ki je uničila že skoraj 2000 objektov. Žrtve izbruha vulkana so tudi živali, saj so mnoge ostale ujete v hišah, do katerih ni več dostopa. Po številnih pozivih, naj živali rešijo, so začeli pripravljati reševalno akcijo, vendar so tik pred njenim začetkom skrivnostno izginile. Reševalci so namesto njih našli samo zapis, da so živali dobro, in poziv prebivalcem, naj ostanejo močni.

