Slepa grofica oživlja gradove

Že kot deklica se je le stežka ustavila in umirila. Življenje se ji je zdelo preveč barvito, da bi si dopustila, da ga ne razišče do obisti. In ko je Tanja Šubelj kot nekajletna deklica, vdana v usodo, da mora zvečer le zaspati, zrla v stari lestenec v sobi, je v njegovih tisočih odsevih zrla v dame, ki so se ob zvokih dunajskih valčkov v prelepih oblekah vrtele po parketu velikih plesnih dvoran, hkrati pa je slišala glasbo, ki jo je na koncu le zazibala v sladek sen, v sen, ki je po desetletjih le postal Tanjina resničnost. Tanja Šubelj, po poklicu sicer pravnica, je namreč že od malih nog sanjarila, da bo nekoč postala princesa, grofica, plemkinja, da bo imela svoj grad, grofa in kočijo. Vmes je sicer morala oslepeti, celo zboleti za rakom, potem pa, kot pravi, ko je počistila z vso navlako, ki se v človeku nabere zaradi napuha, nepravih odločitev, egoizma, je začela živeti sanjsko življenje, pravljico, ki si jo je že kot majhna deklica ogledovala v tistem lestencu v otroški sobi.

Kljub slepoti vidi bolje

Pozitivna energija in življenjska moč. To sta dve stvari, ki sem ju ob obisku gradu Dvor v Preddvoru s snemalno ekipo Preverjenega začutila najprej. Tanjo Šubelj nekateri imenujejo slepa grofica, takšen je tudi naslov romana, ki razkriva njeno življenjsko zgodbo. A ko človek pristopi k Anastaziji – Grofici Preddvorski, nekoč Grofici Štatenberški, nima občutka, da se rokuje s slepo osebo. Njen pogled je čist, njena volja in življenjska energija neomajni. Tanjo je redka dedna bolezen dohitela že pri rosnih 24 letih. Začela je izgubljati vid, včasih tudi voljo, prestala številne operacije in zdravljenja v tujini, a se ni obrestovalo. Danes ji je ostal le še odstotek vida, svet pa vidi približno tako, kot bi vanj zrla skozi ozko slamico. Po premaganem raku, ki ji je dal še eno življenjsko lekcijo, pravi Šubeljeva. Ceni vsako sekundo svojega obstoja in ne razume, zakaj se ljudje obremenjujejo ali kregajo zaradi povsem banalnih stvari in izgubljajo dragoceni čas ter tako le bivajo, živijo pa ne.