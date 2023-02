Slepo dekle, ki plava, smuča, kleklja in zmaguje

Mili Vučko so kmalu po rojstvu diagnosticirali Leberjevo kongenitalno amavrozo, redko genetsko bolezen, ki že novorojenčkom vzame vid.

In zato sem precej bolj verjela 12-letnici, ko mi je odgovorila na vprašanje, ali ji je kdaj težko, kot pa tistim številnim motivacijskim stavkom, ki jih morda človek mimogrede prebere v knjigah za osebno rast.

Mila, ki z nasmehom sprejema izzive in je zato za mnoge postala ambasadorka veselja in empatije, namreč dokazuje, da ne glede na to, s čim vse te obdari ali za kaj morda prikrajša življenje, ga je vredno živeti in v njem uživati vsak trenutek.

A brez sodelovanja vseh – tako šole, staršev in učiteljev kot stroke – ne bi šlo tako gladko. Najpomembnejše je vedno sodelovanje. Zato v oddaji Preverjeno danes tudi o tem, da imamo v Sloveniji izjemno malo tiflopedagogov, učnih pripomočkov in znanj, vedno več pa je slepih in slabovidnih otrok. Zgodba Mile Vučko je zgodba o uspehu, kaj pa, ko gre za ostale primere? Bomo dopustili, da izgubimo številne nadarjene otroke, ker nam primanjkuje pravih strategij?

