Slovenci nameravamo uvesti novo disciplino na paraolimpijskih igrah

Vdih, kot bi pil po slamici, izdih z nežnim 's'. In še nekajkrat tako. Potem pa globok vdih in potopitev v svet, kjer vladata mir in tišina. Tako bi opisala prvi stik z apnejo, ki sem jo v družbi Nina Batagelja, 33-letnega parafreediverja, doživela na bazenu v Rušah. Še dan pred snemanjem sem pred računalnikom kar tako za hec, da vidim, kako dolgo zdržim, zadrževala dih in razočarano le po pičlih 20 sekundah že hlastala za zrakom, kot da mi gre za življenje. Seveda sem bila skeptična do zadrževanja sape pod vodo. Pa sem si dejala: če lahko Nino, ki ga je skala v vodi pred 11 leti zaznamovala za vse življenje in mora biti zdaj odvisen od drugih, lahko tudi jaz, ki sem povsem samostojna. In res mi je uspelo 20 sekund nad zemljo raztegniti na minuto in 15 sekund pod vodo, kjer ostaneš sam z mirom in najbolj bizarnimi mislimi, ki pa jih vsaka nova vodna molekula, ki objame tvoje telo, spere iz glave.

Potem res ostaneta le še ti in voda. Apneja je tako zame postala joga za telo in možgane in v tej smeri se trudijo na tudi na IAHD Adriaticu, ki potapljanje za invalide vidijo predvsem v terapevtskem smislu.