Slovenija bi lahko z izgubljenim davkom pokrila letne plače 7.591 medicinskim sestram

Maruša Babnik, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, člana Global Alliance for Tax Justice, pravi: "Pozdravljamo novo študijo naših partnerjev–prvo tovrstno študijo, ki ima za podlago uradne podatke, ki jih je objavil OECD. Zaradi zdravstvene krize, ki je povzročila tudi novo gospodarsko in socialno krizo, se vedno bolj zanašamo na javni zdravstveni sistem, ki ga plačujemo davkoplačevalci. Obenem pa prihajajo znova na dan dokazi, da največje multinacionalke in premožni posamezniki ne prispevajo svojega poštenega deleža za plačilo teh storitev. Neenakosti med državljani in državami se poglabljajo zaradi nedelujočih davčnih sistemov. Največjo vlogo pri izogibanju davkom pa igrajo države–ne zgolj znane davčne oaze, pač pa predvsem najbogatejše države sveta."

"Poročilo Stanje davčne pravičnosti 2020 razkriva, da tudi Slovenija izgublja davke in da je odgovorna za izgubljene davke drugih držav. To ni presenetljivo, saj skupaj z nekaterimi evropskimi davčnimi oazami trenutno blokira proces uvedbe ukrepa, ki bi omogočil, da javnost in odločevalci pridejo do podatkov o tem, koliko dobička ustvarijo multinacionalke in koliko davkov plačujejo v posamezni državi, v kateri poslujejo. Zato pozivamo vlado, da v Svetu EU nemudoma podpre javno poročanje po državah."

Lidija Živčič, strokovnjakinja društva Focus, poudarja: "Poročilo razkriva, da bi lažje naslovili trenutno epidemijo, če bi lahko zdravstvo podprli s sredstvi iz vseh davkov, ki bi jih podjetja in posamezniki morali plačati. To je jasen znak, da moramo celovito prenoviti davčna pravila in sistem."

(vir: Ekvilib inštitut)

Zanimivi podatki, zlasti ker je Slovenija te dni potrjevala proračun za dve leti – največji doslej.