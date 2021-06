Slovenija druga Švica?

Resda Švicarji zaslužijo povprečno trikrat, štirikrat več, kot je povprečna plača pri nas, a je tudi njihov delovnik daljši, vanj pa ni vštet odmor za malico. Morda kdo Švicarjem zavida, ker imajo manj obdavčene plače, a je tudi življenje v Švici drago. Plačevati morajo določene stvari, ki so za nas samoumevne. Denimo zdravstvene storitve. V Švici dobro premislijo, ali bodo šli vsakič, ko zbolijo, k zdravniku. Zaradi denarja. Švicarski zdravstveni sistem je drag in postaja vse dražji. Drugače je glede šol. Te niso drage, pripovedujejo tisti, ki živijo v Švici, nimajo pa otroci v osnovni šoli malice. Demokracija je nekaj, na kar so v Švici izjemno ponosni. Ljudje na referendumih sprejemajo pomembne odločitve. Nazadnje so odločali o tem, ali je v Švici dovoljena uporaba sintetičnih pesticidov. Je pa Švica tudi država, v kateri so ženske kot zadnje v Evropi dobile volilno pravico šele pred 50 leti. V enem kantonu pa celo šele pred 31 leti. Nasploh politika ženskam ni najbolj naklonjena. Dragi vrtci, dolgi delovniki, veliko žensk zato ne hodi v službo.

Ekipa Preverjeno je bila nekaj dni v Švici. Oddaja bo na sporedu nocoj ob 21.50. Videli boste pregled vseh glavnih podatkov Slovenije in Švice, ki govorijo o prednostih in slabostih življenja v Švici in Sloveniji.