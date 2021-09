Slovenke na Only Fans

Ksenijo Kranjec so ljudje spoznali v resničnostnih šovih. Bila je v Big Brotherju, Kmetiji in tudi v televizijskih šovih zunaj Slovenije. Bila je med prvimi, ki je pri nas lani odprla profil. ''Imam veliko naročnikov iz Izraela, pa iz Mehike ter seveda veliko iz Srbije, Hrvaške, Bosne. Omogoča zelo hiter zaslužek, ki lahko zelo naraste. ''

Trend se je prijel, ker ponudniki strankam za plačilo nudijo virtualno partnersko doživetje. Vsako jutro jim na primer pošljejo pozdrav in zvečer zaželijo lahko noč. Zapomnijo si, kdaj imajo rojstni dan, kako je ime družinskim članom ali ljubljenčkom. Včasih pa so tudi v vlogi terapevtov, ker jim ljudje pogosto zaupajo intimne skrivnosti.

Korošica Ana Pusovnik je že v šovu Sanjski moški razkrila, da mesečno služi več tisoč evrov z objavljanjem erotičnih vsebin. Pravi, da naročnike hitreje dobiš, če si javno izpostavljena osebnost. Včasih so največ zaslužili založniki, distributerji in producenti. Dekleta na naslovnicah so v glavnem dobila le manjši honorar. Zdaj je drugače, pravi. Sama izbere lokacijo za snemanje, fotografa in tudi spodnje perilo. ''Grem na lokacije, slikam zunaj, notri, po hotelih, lepih sobah, tako da moja cena je v resnici skladna z delom, ki ga vložim v to.''

Številna dekleta na internetu brezplačno objavljajo seksi vsebine, zakaj ne bi bile za to še plačane, razmišlja Lara Goršek Kos, ki je prav tako zaslovela v domačih resničnostnih šovih, zdaj pa ima svoj erotični profil. ''Pri meni vse temelji na domišljiji, jaz dam začetek in pol ti v glavi dela film naprej.''

Na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je domišljijo burila Marilyn Monroe, domnevna ljubica takratnega predsednika ZDA, ki je spodbudila seksualno revolucijo, topless proteste, emancipacijo spolov. Zdaj v dobi interneta pa se po Evropi zapirajo FKK-kampi, določeni želijo goloto spet tabuizirati, meni uveljavljeni fotograf Aleš Bravničar, ki je v zadnjih dvajsetih letih fotografiral znana imena slovenske estrade za naslovnice najbolj prodajanih revij, kot je Playboy. ''Vse bolj lezemo nazaj k nekim primarnim, mogoče celo krščanskim vrednotam golote, ki nam nalagajo, da golota ni za v javnost in postajamo zelo amerikanizirana družba v smislu, da smo puritanski navzven, ampak doma pa lahko delaš kakršen koli razvrat.''

