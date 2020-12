Smo o umiku zdravju škodljivih živil dobro obveščeni?

S trgovskih polic v EU še naprej umikajo izdelke, ki vsebujejo indijski sezam, v katerem so odkrili etilen oksid. Gre za rakotvorno snov, ki je v EU za pridelavo in predelavo hrane prepovedana, v Indiji, od koder je sporni sezam, pa ga uporabljajo za razkuževanje. Pri nas so proizvajalci in trgovci do zdaj odpoklicali 33 izdelkov.

Prva informacija o zdravju škodljivem sezamu, ki ga vsebujejo številni izdelki, predvsem pekovski, je prišla iz Belgije, in to že septembra. Naša Uprava za varno hrano takrat o tem še ni obvestila širše javnosti, saj za to, kot pojasnjuje, ni bilo razloga. O spornem seznamu je potrošnike obvestila nekaj tednov pozneje, zaradi česar so na Zvezi potrošnikov Slovenije kritični. Po njihovem bi morala javnost za to izvedeti že prej. icon-expand Pasica preverjeno FOTO: Preverjeno