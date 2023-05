So kmeti res 'zabušanti' z dobrimi traktorji?

Kmetom, ki imajo malo kmetijskih zemljišč in nizko dodano vrednost, res ne gre dobro. Število kmetij se zato zmanjšuje. Leta 2020 smo imeli v Sloveniji 68.331 kmetijskih gospodarstev, to je približno 18.000 manj kot 20 let prej. A so tudi taki, ki jim gre zelo dobro.

Država pomaga kmetom s subvencijami, sofinanciranjem posodobitve kmetij in drugimi ukrepi. Do leta 2027 bo šlo za kmetijstvo 1,8 milijarde evrov. Kdo dobi največ subvencij, komu je država v zadnjih letih najbolj pomagala? Največ denarja gre sicer velikim kmetijskim družbam, družba Panvita je v zadnjih petih letih dobila od države dobrih 13 milijonov evrov.