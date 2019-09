So otroci v šoli izpostavljeni zdravju nevarnemu sevanju?

V učilnice v šolah po Sloveniji so lani pospešeno začeli nameščati antene za brezžični internet. Nekatere starše skrbi kako nevarno je sevanje za zdravje njihovih otrok. Predvsem dolgoročno. Mnenja strokovnjakov so različna. Slovenska onkološka stroka pravi, da so nizkoenergijska sevanja, med katere sodi tudi sevanje mobitelov in brezžičnih aparatov možni kancerogeni, ni pa dovolj dokazov, da povzoročajo raka.

Tudi v slovenske šole pa bomo sodobno tehnologijo morali uvajati."Otrok, ki ne bo znal programirati, ki ne bo znal uporabljati sodobne tehnologije, bo težje zaposljiv.", pravi nevropediatrinja Tina Bregant. Problem je kaj otroci počnejo z računalniki, tablicami in telefoni. Evropski pediatri primarne ravni, med njimi so tudi slovenski, zato že pripravljajo dokument, v katerem bodo starše opozorili na premišljeno in varno uporabo nove tehnologije.