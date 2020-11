Šolanje od doma: ponekod pri pisanju testov nadzor dveh kamer

Izgubljena generacija, tako pravijo nekateri generaciji tistih, ki zdaj obiskujejo strokovne in poklicne šole. Na daljavo je učenje praktičnih snovi izjemno pomanjkljivo in lahko tudi napačno. To je samo eden izmed vidikov šolanja na daljavo. V težavah so v družinah, kjer so otroci v prvih treh razredih, starši pa v službi. Razlike pa so tudi v pristopu k učenju in preverjanju znanja. Tako naprimer na eni izmed gimnazij pričakujejo, da naj bi dijaka ali dijakinjo, ko doma piše test, snemali kar dve kameri. V oddaji Preverjeno so med drugim iskali odgovore, zakaj je tako.