Sporni rejci več tisoč evrov vredne bolne papige prodajajo po polovični ceni

Tropski papigi Pero in Rozi sta internetni zvezdi, ki imata na družbenih omrežjih več tisoč sledilcev. Toda zaradi vse bolj razširjenega circovirusa so ti ljubljenčki, ki so pametnejši od večine primatov, v nevarnosti.

"Ko me je poklical veterinar in mi povedal, da je papiga pozitivna na circovirus, sem se dobesedno sesula. Prvič zaradi strahu, da so še drugi dobili, ker prenaša se tudi prek ljudi, s čevlji, prahom, s slino od papige. To je res hudo nalezljiva bolezen in zelo huda bolezen za ptice," je povedala njuna lastnica Sanja Zorko.

Zdravila za circovirus ne poznamo, zato so veterinarji primorani okužene papige evtanazirati. "Najboljša preventiva je testiranje. Pri pticah se bolezen pogosto pojavlja in res razumem lastnike, ki si kupijo lepo ptico, pri kateri si čez nekaj časa izkaže, da ima virus. To ni prijetna zadeva – ne za ptico in ne za lastnika," je dejal dr. Marjan Kastelic, veterinar spec. za medicino ptic.