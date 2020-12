'Šport so čustva in ljudje in o tem smo začeli poročati'

Prelomnica je bil prenos evropskega prvenstva v košarki, ko so s prenosom finalne tekme, v kateri je zmagala slovenska ekipa, dosegli najboljšo gledanost TV-vsebin v vsej zgodovini Slovenije.

POP TV je tudi popolnoma spremenil odnos gledalcev do motoGP – ko so začeli leta 2007 pokrivati to športno panogo, je bila globoko v senci formule 1. Vsa ta leta so spremljali ozadje priprav, se pogovarjali s športniki, delali zgodbe, in rezultat po 13 letih je visoka gledanost in zanimanje za motoGP. Prav po zaslugi našega športnega uredništva.