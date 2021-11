Športnik, ki je ljudem spreminjal življenja

Pri Valentinu Rossiju gre za enega izmed tistih redkih športnikov, ki so presegli meje svojega športa in postali nekaj več, tudi zaradi svojega simpatičnega značaja in zmožnosti, da ljudem prinese nekaj tako dragocenega, kot je upanje, da bodo stvari šle na bolje. Radi so ga imeli slavni, poseben nagovor ob njegovem odhodu je imel igralec Keanu Reeves, spremljaji so ga Tom Cruise in drugi.

Pomemben je bil za množice ljudi, ki so jim njegovi nastopi pomenili razlog, da niso ubupali, da jih ni življenje do konca povozilo. O tem je pripovedovala mlada brezdomka. Še več ljudi, slavnih in neslavnih bo o Valentinu Rossiju govorilo nocoj v oddaji Preverjeno.