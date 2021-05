Spremembe za hišne ljubljenčke

V Društvu za zaščito živali Ljubljana so razočarani nad sprejetimi spremembami, saj trdijo, da je predlog zakona pomanjkljiv, ker politiki v resnici niso upoštevali stroke, izpostavi Maša Cerjak Kastelic . "Skupaj se nas je nabralo 23 organizacij s področja dobrobiti živali, dali smo 19 konkretnih pripomb, od tega so upoštevali tri in še to samo delno. Dejansko do tiskovne konference tudi mi nismo vedeli, kaj bo upoštevano in kaj ne. Nismo dobili nobene informacije. "

Da je v novem predlaganem zakonu veliko nestrokovnosti, izpostavi tudi Aleš Mlinar, ki ima več kot 400 terarijev in po Evropi že leta prireja razstave eksotičnih plazilcev, kač in pajkov. Po novem bodo prepovedani vsi vretenčarji, ki izločajo strupe. Ampak samo vretenčarji, pravi. "Nasprotno pajki in škorpijoni ter strupene stonoge pa ne bi bili prepovedani. To je skregano z logiko."

Nova zakonodaja želi biti všečna za širšo javnost, vendar je pristop zgrešen, meni Polona Sameciz Zavetišča Horjul. Prepovedali so usmrtitev zdravih zapuščenih živali, kar se lepo bere, vendar v praksi jih že zdaj niso evtanazirali, sploh pa je sporna določitev, kaj točno je definicija zdrave živali. "To je tak populizem. Zelo malo psov, ki pridejo v zavetišče, je brez težav ali fizičnega ali psihičnega izvora."

Predvsem je treba izobraževati in spreminjati navade nekaterih lastnikov živali, meni Monika Koprivnikar, vodja zavetišča Mačji dol. "Take primere lastništva živali, ki so tam, da lovijo miši, in kolikor jih preživi, jih preživi, ali pa jih kar sami pobijejo, tak zastarel odnos do živali je treba ustaviti, to je treba omejiti."

Nocoj v oddaji Preverjeno spremljajte, kako je začetno veselje, ki ga je prinesla novela zakona, hitro prešlo v razočaranje posameznikov in društev, ki se borijo za dobrobit živali. Po več letih čakanja so pričakovali mnogo več.