Vlada je lani za študentsko prehrano namenila 12 milijonov evrov, letos bodo subvencije povečali na 16 milijonov. Cena študentskega bona je poskočila za dobro tretjino, kar je dvakrat več od dviga cen hrane in pijače. V oddaji Preverjeno so spremljali študente, ki so jih podražitve najbolj prizadele. Med njimi so tudi takšni, ki imajo prehranske omejitve zaradi zdravstvenih težav.

