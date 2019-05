Starši – najbolj pogosti uporabniki vohunskih aplikacij

Če si se nekoč moral paziti zgolj obveščevalnih služb, ki so imele tehnologijo za prisluškovanje ali zasledovanje, se moraš danes, v digitalni dobi, veliko bolj bati poslovnih konkurentov, ljubosumnih partnerjev, radovednih sosedov, sumničavih delodajalcev in celo svojih staršev.

Prisluškovalne naprave, kot so budilka, ura, termostat, USB-ključki, ki snemajo vse, kar se v prostoru dogaja, so danes dostopni že skorajda vsakomur, še lažje pa lahko prideš do raznih vohunskih aplikacij, s katerimi okužiš telefon ali računalnik nekoga drugega in tako snemaš ali spremljaš njegovo gibanje in delovanje.

In če menite, da v vaši okolici nimate nikogar, ki bi vas nepooblaščeno snemal, se verjetno motite. V zadnjem času je moralo kar nekaj podjetij plačati odškodnino, ker so s prikritim snemanjem skrivaj zbirali podatke o svojih kupcih. Kamere ali druge nadzorne naprave so bile na primer nameščene v televizijski ekran, grelnik za vodo, otroško punčko in celo vibrator.