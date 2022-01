Štiri utopitve še danes brez vseh odgovorov

Matej Periš je ime, ki že dobre tri tedne polni predvsem hrvaške in srbske medije. 27-letni hrvaški študent in uspešen športnik, ki se je v noči pred silvestrovim s prijatelji zabaval v Beogradu, je po obisku enega od beograjskih lokalov izginil neznano kam, srbska policija pa je sprožila temeljito preiskavo. Mateja sicer za zdaj še niso našli. Je pa njegovo izginotje obudilo spomine na tragične dogodke, tako podobne tem v Beogradu, ko so pred dobrimi šestimi leti, v obdobju dobrega leta izpred lokalov, kjer so se zabavali, izginili trije mladi fantje v Mariboru in eden v Ljubljani, kasneje pa so jih našli utopljene v Dravi oziroma v Ljubljanici.

Ker preiskava ni pokazala sumov kaznivega dejanja, je Policija vse štiri primere zaključila, starši pa kljub temu še danes niso dobili vseh odgovorov. Zakaj in kako so se fantje znašli v rekah, Policija namreč še do danes ni uspela povsem razjasniti. Ko gre za pogrešane, na žalost vedno ostane kup neznank. So se pa v javnosti pojavljala ugibanja, ali je tisti čas nekdo v pijačo mladim podtikal drogo, ki naj bi človeka naredila nerazsodnega. Je šlo za sintetične stimulanse, derivate amfetamina, kot na primer MDMA ali PMM? Prav za slednjo vrsto droge je značilno, da začne učinkovati z zamikom, uživalec, ki tega ne ve, pa stimulans dodaja, meša z alkoholom, kar lahko pripelje do hude izgube razsodnosti, občutka vročine, napada panike. So bile morda močnejše celice preprodaje prav okoli študentskih domov?