Strankarska kadrovanja po Zavodih za zaposlovanje?

V uredništvo smo prejeli štiri anonimke z Zavoda za zaposlovanje. Prva anonimka: "Smo zaposleni na Zavodu za zaposlovanje deležni hudih brutalnih pritiskov… žal se vam ne upamo izpostaviti z imeni in priimki, ker se bojimo za službo ..." Začelo se je v uredništvu Dejstev na 24ur.com, kjer so raziskovali številna zaposlovanja zadnjega leta. Na urednico Alenko Marovt se je obrnila zaposlena na Zavodu za zaposlovanje, ki se ni želela razkriti. Anonimka trdi, da na Zavodu politično kadrujejo, da so za to krivi trije ljudje v vodstvu – Mitja Bobnar, Marko Bošnjak in Nina Volgemut, ob njih pa še Miha Rebolj, generalni sekretar iz stranke SMC.

"Rekla je: tako brutalnega strankarskega kadrovanja, kot smo ga deležni danes, nismo še nikoli bili, namreč izkušnje in strokovnost nimajo več mesta na Zavodu za zaposlovanje, bolj pomembno je v tem trenutku, kakšne barve strankarsko izkaznico ima v svojem žepu," razlaga Alenka Marovt, urednica Dejstev. Mitja Bobnarje mesto generalnega direktorja zasedel lani januarja, pred tem je eno leto vodil Direktorat za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu za delo. In to so tudi njegove edine, sicer dokaj kratkotrajne izkušnje z delom Zavoda za zaposlovanje. Pred tem je bil menedžer za logistiko nabave pri podjetju Akrapovič. Še pred tem na več delovnih mestih po različnih podjetjih, od Trimo Trebnje, do Kmetijske zadruge, kjer je bil v prodajni službi. "Namreč generalni direktor Mitja Bobnar je bil imenovan še v Šarčevi vladi, a ga ja predlagala SMC ministrica za deloKsenija Klampfer, SMC pa je pomemben del Janševe koalicije še naprej. Ali je član SMC tudi Mitja Bobnar, nismo uspeli izvedeti, ker se je skril pod ta klobuk osebnih podatkov. Razburil je z zaposlitvijo že na začetku, za pomočnika je zaposlil dolgoletnega prijatelja, mentorja pri diplomski nalogi, finančnika Marka Bošnjaka, viceguvernerja Banke Slovenije, od tam je odstopil, znašel se je v aferi, ko je oddajal stanovanje, pa ni plačeval davkov," razlaga. To se je razkrilo maja 2019, odstopno izjavo je podal šele maja lani, hkrati je državni zbor prosil, da ga razrešijo šele konec julija. Medtem je Zavod za zaposlovanje s to javno objavo razpisal delovno mesto namestnika direktorja 6. maja, razpis je veljal le osem dni. Kar pomeni, da se je Bošnjak prijavil na to delovno mesto, preden je dal odstopno izjavo z mesta viceguvernerja 26. maja. Tako je kar 14 mesecev po tem, ko se je pojavil dvom, da je vpleten v utajo davkov, prejemal mesečno plačo 10.000 eur bruto.

icon-expand

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so že lani julija zapisali, da so glede zaposlitve Bošnjaka na Zavodu za zaposlovanje uvedli predhodni preizkus, v katerem bodo preverjali ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije. Pred enim mesecem ponovno pošljemo vprašanje na Komisijo. Njihov odgovor je pol leta pozneje identičen. Zato vprašamo še mesec dni kasneje - prejšnji teden: "Zadeva, o kateri sprašujete, je še vedno v fazi predhodnega preizkusa, saj Komisija še zbira in preučuje dokumentacijo in pojasnila." Naprej po sledeh anonimke: samo pri Bobnarju in Bošnjaku naj se politično kadrovanje ne bi končalo. Kot navaja neimenovan vir - pomembno vlogo naj bi imel tudi Miha Rebolj iz stranke SMC. Kar ga anonimka izrecno omenja, ga s tem seznanimo, večkrat ga tudi kličemo. Dobimo pisni odgovor: "Ker mi anonimka, ki jo omenjate, ni poznana, niti ne razumem dobro, na kaj konkretno naj bi se nanašala, njene vsebine ne morem komentirati. Kot generalni sekretar Stranke modernega centra sem pristojen za njeno organiziranost, delovanje in poslovanje. Zunaj teh okvirov nimam nikakršnih pristojnosti in tega se dosledno držim." Poglejmo, kaj so ugotovili že v Dejstvih: V Novi Gorici je direktorica postala nekdanja poslanka SMC Tanja Cink, v Trbovljah je postala direktorica kandidatka na občinskih volitvah za SDS Vilma Strniša, v Mariboru je postal direktor predsednik lokalnega odbora NSi Bernard Memon.

icon-expand Miha Rebolj, generalni sekretar stranke SMC. FOTO: POP TV

"Morda omenim še primer iz območne službe Sevnica, tam je bila do zdaj direktorica Saša Mohorko, 37 let zaposlena na Zavodu, sedem let je bila tudi pomočnica direktorice. Bobnar jo je imenoval za tri mesece poskusno, a ji je po tem času dal negativno oceno, zakaj, ni jasno. Ampak je prišla nova direktorica od zunaj, Polona Mirt, blizu stranki SDS, kar je sama ostro zanikala," razlaga urednica Dejstev. Kot je še zapisano v anonimki: "Preverite situacijo pri trenutnih direktoricah v MS in Celju, zagotovo ne bosta izbrani, ker ne spadata v kvoto SDS, SMC in NSi."Počakali smo torej rezultate izbire direktorja do konca januarja in preverili. Res ni bila nikjer izbrana dosedanja direktorica. V Celju je direktorica postala Dubravka Milovanović, ki jo pred dvema letoma najdemo na listi kandidatov SLS za občinske volitve. V Murski Soboti je bil izbran Aleksander Kavčič, nekdanji poslanec SMC v letih 2014-2018. Z anonimkami smo seznanili tudi ministrstvo za delo. Kaj so nam odgovorili, boste izvedeli nocoj v oddaji Preverjeno. So nam pa z inšpektorata za delo odgovorili: "Pojasnjujemo, da je bil inšpekcijski postopek pri subjektu uveden. Ker postopek še poteka, vam več informacij za zdaj še ne moremo posredovati." V oddaji Preverjenonocoj ob 22.00 pa tudi o drugih podrobnostih, ki jih omenjajo anonimke.