Strožji ukrepi in večje zaupanje stroki

V Avstriji so sicer testiranja brezplačna za vse, tudi za tujce, vendar so tudi tukaj ukrepi precej strožji, kot pri nas. Na primer, na terasi lokala ne moreš popiti kave brez PCT-pogoja in registracije, ki omogoča, da vas obvestijo v primeru izbruha. Vseeno je razburjenja zaradi ukrepov precej manj kot pri nas, prav tako bolj zaupajo stroki, saj je precepljenost prebivalcev starejših od 18 let v obeh državah več kot sedemdeset odstotna.