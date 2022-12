Superman, ki rešuje koroška življenja

Gre za eno najbolj nenavadnih zgodb oživljanja po srčnem zastoju, "srečnež" pa Feri Perenda, Primožev sosed in prijatelj, ki se je 3. septembra po srčnem infarktu znova rodil. In sicer potem, ko mu je na pomoč prihitel Primož, ki je bil slučajno v bližini, sicer brez običajne opreme in ekipe, in je k Feriju moral splezati celo na streho ter ga ob pomoči svoje žene oživljal skoraj 20 minut, in to kar dobrih pet metrov nad tlemi.

"Čas se človeku res vleče, ko gre za življenje in smrt," je ekipi Preverjenega pripovedoval izkušeni reševalec, ki se s smrtjo in življenjem skupaj s svojimi kolegi sicer srečuje noč in dan. "Človek dobi debelo kožo, drugače ne bi preživel, a ko gre za nesreče tebi bližnjih oseb ali otrok, se ti te za vedno vtisnejo v spomin, v srce," nam je še navrgel Primož, medtem ko je hitel na eno od intervencij proti pobočjem Pece. Počakali smo ga. Da smo prisluhnili še drugim zgodbam – težkim, včasih žalostnim, včasih veselim. In ena takšnih je tudi o koroški srčnosti, govori o številnih rešenih življenjih, in sicer po zaslugi številnih izobraževanj Koronarnega kluba Mežiške doline ter več kot 190 avtomatskih defibrilatorjih, ki so jih uspeli številni koroški entuziasti "nabrati" skozi vseh 15 let svojega delovanja.