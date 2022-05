Svetovna prvaka na naravoslovnem tekmovanju

Cilj raziskave je bil potrditi, da ribe v Muri ne vsebujejo mikroplastike, ugotovili pa so ravno nasprotno – v kar 94 odstotkih rib so našli sledi mikroplastike.

Dijaka sta raziskovala, ali je v reki Muri prisotna mikroplastika. S pomočjo okoliških ribičev sta na petih lokacijah ujela 50 rdečeokih rib. Vložila sta veliko časa in truda, izpostavi njuna mentorica in profesorica biologije, dr. Marija Meznarič, ki je pomagala pri raziskovanju rib pod mikroskopom. ''En vzorec drobovja sta analizirala vsaj 60 minut. Pri takih nalogah je pomembno ravno to, da se dijaki naučijo raziskovalnega pristopa.''

Večina delcev, najdenih v ribah, so bila tekstilna vlakna. To pomeni, da večina mikroplastike pride v Muro iz gospodinjstev, in ne iz industrijskih obratov. V nadaljevanju sta dijaka rezultat raziskave predstavila dr. Manci Kovač Viršek z Inštituta za vode RS, ki že skoraj deset let raziskuje prisotnost mikroplastike v morskem okolju. ''Čistilne naprave zadržijo kar 95 % mikroplastike, vendar so te koncentracije tako zelo visoke, da se v rečnih vodotokih, sploh za čistilnimi napravami, povišajo za kar dvakrat.''

Aprila so znanstveniki prvič našli mikroplastiko v človeški krvi. Kako zelo škodljiva je, še ne vemo. Tisti, ki bo odkril, kako uspešno razgraditi plastiko, bo zelo verjetno dobil Nobelovo nagrado, meni raziskovalka dr. Matejka Podlogar z odseka za nanostrukturne materiale na Institutu Jožef Stefan. ''Plastika najprej razpade na mikroplastiko in ti delci se vidijo z optičnimi mikroskopi tudi na oko, če so dovolj veliki. Kasneje mikroplastika razpade na še manjše delce, ki jim pravimo nanoplastika. To so tako majhni delci, da potrebujemo izjemno dobre inštrumente, da jih dokažemo.''