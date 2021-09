Temna plat idilične Velike planine

Za čudovitimi razgledi narave na Veliki planini se skriva tudi precej neprijetna in kdaj tudi precej smrdeča skrivnost. Večina objektov na tej planoti naj ne bi imela primerno urejenih greznic. Kaj se zgodi z vso fekalno vodo, ki jo tu puščajo lastniki hiš in skoraj 300.000 turistov, kolikor jih obišče Veliko planino, v resnici ne ve in ne nadzira nihče. Vse, kar spustiš v zemljo na planini, pa zaradi apnenčastih tal konča v izvirih pitne vode v dolini. Poleg tega odpadno vodo na bregove Kamniške Bistrice spuščajo tudi nekateri objekti v dolini. Da ne gre za majhno težavo, nakazuje tudi to, da so bili skoraj vsi vodni izviri pod planino kdaj že prekomerno onesnaženi, tudi s fekalno bakterijo E. coli. Danes zvečer v Preverjeno.

