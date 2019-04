Titova poslednja bitka

3. januarja so Tita sprejeli v ljubljanski Klinični center. V narekovajih na redni pregled. Zdravniki so takoj ugotovili, da bo potrebna operacija. 20. januarja so sporočili, da so mu amputirali levo nogo. Uradno sporočilo je prišlo do ljudi šele nekaj tednov pozneje.

Maršalovo zdravstveno stanje se je izboljšalo, a le za kratek čas. Z amputacijo noge so predolgo odlašali. To je bila glavna državna skrivnost.

Na zunaj je delovalo, da je vse pod nadzorom, da se Tito počuti bolje, čeprav ga od januarja do maja ni bilo videti niti na eni fotografiji. V časopisih je bil ponavadi objavljen le Klinični center.

Hladna vojna je bila na vrhuncu. Le nekaj tednov pred Titovo amputacijo so Sovjeti vkorakali v Afganistan, ki je bil tako kot Jugoslavija del gibanja neuvrščenih.

Leta 1980 se je začela tudi vojna med Irakom in Iranom, prav tako dvema pomembnima članicama gibanja neuvrščenih. Sovjeti so dobro vedeli, da se je Tito pripravljen zoperstaviti z orožjem.

Zvečer v oddaji Preverjeno ob 22. uri razkrivamo, zakaj so zavlačevali z uradno objavo smrti Josipa Broza Tita.