Infrastruktura kot bog in mati!

Z njegovo trditvijo se strinjajo v Kočevju. Nedavno je urednik lokalnega časopisa Kočevar sprožil peticijo za izgradnjo hitre ceste Ljubljana–Kočevje, ker je ugotovil, da ti načrti sploh nikoli niso obstajali, čeprav se o njih ljudje pogovarjajo že 40 let. Zdaj je jasno, da so na razvojni osi 3a predvidene le izboljšave, kot je ureditev štirih križišč, obvoznic in kolesarskih poti.

Prometna pretočnost je čedalje slabša in ker tovornjakov niso uspeli spraviti na vlake, jih zdaj poskušajo omejiti zgolj na avtoceste. Hrvati so na mejnem prehodu Mursko Središče nedavno na pobudo lokalne civilne iniciative omejili tovorni promet nad 7,5 ton. Podoben ukrep bi pred poletjem lahko izpeljali tudi mi; poleg okolice Ptuja bi lahko zaprli tudi mejne prehode Jelšane - Postojna in Starod - Kozina.

