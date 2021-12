Trend povečevanja ustnic je prisoten že vrsto let, vendar je v zadnjem obdobju eksplodiral, potem ko so o tem spregovorile svetovne vplivnice, kot je Kylie Jenner, meni Kaja Berlot, izvršna urednica Cosmopolitana. Zanimivo je tudi, da se danes večina odloči za zelo podobno obliko ustnic. "Naše punce z naslovnice, na primer Kloe Kardashian – če pogledamo prej in potem, je velika razlika. Poglejmo to, Sofia Richie. Lahko se kar strinjamo, da so usta precej podobna."

Aplikacije na telefonih vam lahko samodejno stanjšajo nos, povečajo ustnice in zgladijo kožo. Tovrstne filtre uporabljajo številne vplivnice.

Na trgu je več različnih polnil, kvalitetna v ustnicah zdržijo od devet do dvanajst mesecev, razloži specialist estetske kirurgije Peter Zorman. Za polnilo se lahko uporabi tudi lastna maščoba. Velikost in obliko ustnic lahko spremenijo tudi z različnimi kirurškimi posegi. Cene se gibljejo od 350 do 1.500 evrov. '' Najbolj smiselno je opraviti posvet, na katerem pacient dobi zanesljive informacije in si ustvari realna pričakovanja. Šele potem lahko resno razmisli, ali si tega želi ali ne. Seveda se pogovorimo o pričakovanih rezultatih in vseh možnih zapletih. ''

Izstopajoče ustnice so bile vedno sinonim za privlačnost. Že stari Sumerci so izdelovali nekakšno bleščilo za ustnice, pojasni študentka antropologije Živa Gornik, ki je za diplomsko nalogo raziskovala vprašanja seksualnosti in pornografije. "Poglejmo kraljico Elizabeto. Znana je po beli koži in zelo rdečih ustnicah, ker je to takrat predstavljalo višji razred. Po tem so se ločevali od nižjega razreda, samo njim je bilo dovoljeno uporabljati polno rdečo barvo."

Kasneje so bile rdeče ustnice tudi znak prostitucije. Hitro jih opazimo, ločujejo pa tudi moško in žensko sfero.