'Tresem se, ali bom dobila zdravila za sina'

Preskrba zdravil, ki jih potrebujejo otroci in odrasli z epilepsijo, je motena že leto in pol. Več let so iskali najboljšo kombinacijo zdravil, zaradi katerih Martin danes nima več po 300 napadov dnevno, a strah, da bi se zaradi pomanjkanja zdravil ponovili najbolj črni dnevi, je vedno večji.

Enak odgovor so dobili tudi v Društvu Viljem Julijan, kjer so se zaradi nedopustnega stanja in hudih stisk staršev aktivirali in zdravila sedaj zagotavljajo iz bližnje Avstrije. Trenutno zdravila zagotavljajo za 30 otrok. V sredini januarja so v Gradcu dobili vsa potrebna zdravila za bolne otroke, teden kasneje so jim sporočili, da je nekaterih antiepileptikov tudi tam že zmanjkalo. Za zdravila, ki so jih do danes kupovali v Gradcu, na Dunaju, v Celovcu in Pliberku, so porabili že približno 2000 evrov. Tega denarja staršem ne bo treba vrniti, znesek bodo v celoti krili iz donacij društvu. "Če zdravil v Avstriji ne bo več, jih bomo našli drugje," sporočajo iz Društva Viljem Julijan, čigar poslanstvo je pomoč bolnim otrokom in ozaveščanje o redkih boleznih ter podpora njihovim družinam.

V oddaji Preverjeno tudi o tem, katerih drugih zdravil še primanjkuje in zakaj smo prišli do točke, ko pacienti v lekarnah ne morejo več kupiti zdravil, ki jim rešujejo življenja. So nadomestna zdravila res primerna za vse? Govorili smo z upokojeno medicinsko sestro, ki je vse življenje predano skrbela za druge. Ko je sama zbolela in postala pacientka, si ni mogla več pomagati, saj zdravila, ki ji rešujejo življenje, ne more dobiti. Zaradi ogrožajoče alergije nadomestna zdravila zanjo ne pridejo v poštev.