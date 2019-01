Tudi v obutveni in tekstilni industriji se da preživeti

Alpina, Peko, Mura in Lisca, dve obutveni in dve tekstilni podjetji. Vsa štiri nekoč znana, z dobrimi blagovnimi znamkami in vsa so se soočala z izgubo nekdanjega jugoslovanskega trga, s turbulentinim časi v tekstilni in obutveni industriji v Evropi, z veliko konkurenco. Dvema je uspelo preživeti in danes poslujeta z dobičkom. Kaj ju je rešilo in kakšne poslovne poteze je vleklo njuno vodstvo?