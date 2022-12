Učitelj, oblečen v Pikačuja

Nekoč je zaradi stave prišel v šolo kot Pikaču, v znak solidarnosti so se njegovi dijaki oblekli v rumeno. Vrata njegovega kabineta so odprta vsem, je zaupnik tudi v ljubezenskih težavah dijakov. A kot profesor računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje slovi tudi kot zelo zahteven. Njegovi dijaki pobirajo nagrade za inovacije na področju umetne inteligence. Uroš Ocepek, kandidat za najboljšega učitelja na svetu, vsekakor izstopa.

Več pa danes ob 22.30 v oddaji Preverjeno na POP TV.