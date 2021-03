Učiteljica za milijon dolarjev

Letos smo v Sloveniji prvič izbirali učiteljico ali učitelja, ki nas bo zastopal na mednarodnem tekmovanju Teacher Global Prize za najboljšega učitelja na svetu v Parizu. Zmagovalec bo prejel kar milijon ameriških dolarjev. Starši, učenci in tudi učitelji so tokrat izbrali učiteljico razrednega pouka Nino Jelen, ki navdušuje s svojimi inovativnimi pristopi k učenju in predvsem s tem, da učenje spremeni v zabavo. Njene učne lekcije, ki jih je v času karantene objavljala kar na spletu, da bi pomagala tudi drugim, pa imajo že na tisoče ogledov.

