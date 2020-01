Učitelju izročil odpoved v šoli kar zasebni detektiv

Namesto, da bi to storilo vodstvo šole, so v mariborski Srednji šoli za oblikovanje najeli kar zasebnega detektiva, ki je prišel v šolo, zato da je učitelju in hkrati sindikalnemu zaupniku izročil izredno odpoved. To je ena od treh odpovedi v približno pol leta na tej šoli.

Odpuščeni so bili strokovni sodelavec in dva učitelja. Kaj se dogaja na tej mariborski šoli, s katero se ukvarjajo šolsko ministrstvo, inšpekcija, protikorupcijska komisija in Delovno sodišče? Gre za aroganco ravnateljice, ki se želi znebiti tistih, ki ji ne ustrezajo, pravijo v sindikatu Sviz. Medtem ravnateljica Nadja Jager Popovićpoudarja, da želi na šoli le vzpostaviti red in mirno delovno vzdušje.