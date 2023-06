Umetna inteligenca: naša poguba ali pot v svetlo prihodnost?

Ravno preprostost uporabe je ena od prednosti, lahko pa tudi slabosti. Lahko naredimo umetniško delo, fotografijo, sliko, film, skladbo ali napišemo esej. Lahko je ponarediti kar koli, na primer govor Putina, in lahko se prelevimo kot avatarji v mitičnega super junaka po izbiri.

Ogromno študentov pri nas že uporablja umetno inteligenco, zanimivo pa je, da se jih veliko tako uči nekaj preprostega, namreč kako vzpostavljati osebne stike, se družiti in iskati prijatelje. Koliko služb bo izginilo, kako se bodo prilagodili otroci, ki so zdaj v osnovni in srednji šoli?

Tudi slabe plati so, z umetno inteligenco denimo že izsiljujejo denar, tudi prek otrok, tako da otroka pokličejo po telefonu, dobijo vzorec njegovega glasu in z tega naredijo lažno sporočilo staršem. Manipulacije javnega mnenja, širjenje lažnih podatkov in teorij zarot, vse bo še bolj enostavno.