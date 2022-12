Umetnik na zelenici, ob njej pa ga okolica (pre)pogosto ni razumela

Skoraj desetletje je bil Josip Iličić prva violina slovenske nogometne reprezentance, a z izrazitimi vzponi in padci. Ti so prav tako zaznamovali njegovo klubsko kariero, pa tudi zasebno življenje. Na izzive – nesoglasja s trenerji in selektorji, nastope v medijih, bolezen (med drugim depresijo) – se je vedno odzval na samosvoj način.

Priljubljeni Jojo, večino otroštva je preživel na kranjski Planini, je "uličar" mehkega srca. Ko se je dotaknil dna, se vanj ni pogreznil, ampak se je od njega odrinil in se vrnil "med žive". Nazadnje z vrnitvijo v Maribor, kjer je začel in kjer bo, kot vse kaže, končal bogato kariero, v kateri je med drugim v italijanskem prvenstvu, ki spada med tri najmočnejša na svetu, zabil kar 96 golov. Še pred tem upa na izpolnitev zadnje nogometne želje – z izbrano vrsto nastopiti na velikem tekmovanju.