Upor pekrskih pujsov

Če nam ne dovolijo, da bi kmetijsko zemljišče spremenili v stavbno, bomo imeli pa prašičjo farmo, se je odločil Aleksander Jovanovič in v elitno sosesko v Mariboru pripeljal krškopoljske prašiče, ki so že postali lokalna znamenitost. Manj navdušeni so bližnji prebivalci, ki se bojijo prihajajočih poletnih temperatur, saj že zdaj ni mogoče zgrešiti vonja njihovih novih sosedov. Nad krškopoljskimi prašiči pa so bili toliko bolj navdušeni v Slovenskih državnih gozdovih. Od lokalnega kmeta so jih najeli za začasne delavce za borbo proti tujim invazivnim rastlinam, ki grozijo, da bodo povsem uničile naravni Murski gozd.

