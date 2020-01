Urjenje v kočevskih gozdovih

Prvotno so inštruktorji urili posameznike s predhodnim znanjem, državne in tuje varnostne agencije, zdaj pa so določena usposabljanja prilagodili in se jih lahko udeleži vsak posameznik, ki je starejši od 16 let in ni bil nikoli predkaznovan.

Direktor centra Lynx je Dalibor Debartoli: "Vsi izhajamo iz teh služb, sam sem bil 15 let v policiji v specilni brigadi Moris, sam sem bil odlikovan z medaljo za hrabro dejanje. Vsem želimo pokazati, kako to izgleda pa, da probajo pa, da se bo na koncu mogoče še kdo odločil za poklic vojaka ali policista."

V kočevskem nekdanjem kamnolomu urijo tudi ostrostrelce, ki tarčo ciljajo na en kilometer. Uporabljajo prestižno orožje, vredno okoli 15.000 evrov. Za primerjavo: en naboj za puško M4 stane 20 centov, za tovrstni snajper pa kar 5 evrov. Inštruktorji redno opravljajo tudi potope v jame. Specifična podvodna urjenja sicer zahtevajo predhodno znanje.

Kako poteka urjenje z zasebnimi risi, si oglejte nocoj v oddaji Preverjeno ob 21.55.