Uspešne zgodbe mladih ljudi: ko hobi postane donosna dejavnost

Neža Molk je 23-letna študentka biotehnologije. V času korone je videla priložnost za investiranje. S trgovanjem vrednostnih papirjev je na mednarodni spletni platformi v enem letu dosegla kar 126-odstotni donos. Njen uspeh so kmalu opazili tako številni vlagatelji kot tudi lastniki trgovalne platforme in jo uvrstili v program priljubljenih vlagateljev. "Moj portfelj je posnemalo 4300 ljudi. Bil je zelo velik dosežek in moram reči, da sem bila kar ponosna nase. To ne uspe čez noč, ker vsak lahko vidi moja trgovanja za nazaj in v preteklosti sem morala sprejeti kar dobre odločitve, da so se odločali za posnemanje."

Jan Forsthuber je prav tako star 23 let. Čas je edina dobrina, ki je na trgu ne moreš kupiti. Verjame, da ima podjetniško žilico in zato se je zgodaj odločil, da ustanovi podjetje. "Marca 2020 smo v največji meri začeli prodajati preko spleta zaradi nekega vplivneža na Youtubeu, ki je našel naš produkt, zdaj pa prodajamo globalno na največje trge v Ameriki, Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstraliji." Izpostavi, da je v poslu najbolj pomembno narediti prvi korak, četudi je zelo majhen. Pot je nepredvidljiva, a pomembno je, da se premikaš v pravo smer.

S tehnologijo smo vse bolj povezani. Danes lahko nekaj prodaš milijardam, pravila trgovanja se spreminjajo hitreje kot kadar koli, razloži podjetni Jure Janc, ki je preskočil razvoj lastnega produkta in ustvarja milijonski posel kot posrednik le s pomočjo interneta in računalnika. "Ti šele dejansko naročiš produkt, ko stranka že plača v tvoji spletni trgovini. Se pravi, najprej dobiš denar, nato naročiš pri dobavitelju. S tem poslovnim modelom sem dejansko ustvaril več kot milijon."

Trije mladi, njihove uspešne zgodbe pa so omogočili svetovni trendi. Vedo, da jim denar ne prinaša sreče, ampak ponuja le novo priložnost.