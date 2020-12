'V 25-ih letih sem doživel vse – od snemanja jutranjih pivcev alkohola do predsednika Drnovška v Parizu'

V praznični oddaji Preverjeno danes ob 22.00, ko POP TV praznuje 25 let, bo celotna ura posvečena številnim dogodkom, oddajam in zvezdam, ki so zaznamovali POP TV. Tako se naš najstarejši snemalec Mark Deu, ki je tukaj že od prvega dne, spominja samega začetka, otvoritve medijske hiše. Mark je prava zakladnica spominov POP TV-ja in tako se tudi zelo natančno spominja, kateri film so vrteli po prvi oddaji 24UR. Snemalci doživijo na terenu marsikaj, veliko je odrekanja, hitrih odločitev, pogumnih potez. Z novinarjem morajo biti zelo uigrana ekipa, da lahko novinar zvečer prikaže dober prispevek. Velikokrat kakšno dogajanje sami opazijo prej kot novinar, zato je pomembno, kdo so tisti, ki stojijo za kamerami. Predvsem morajo v tem poklicu čutiti strast.

Na POP TV se je v 25-ih letih zgodilo marsikaj, bili smo prava zakladnica oddaj in TV-serij, tovarna zvezd. V posebni praznični oddaji Preverjeno, ki je v celoti posvečena pregledu spominov in dela POP TV-ja, boste doživeli predvsem vrtiljak čustev in zabave, prepletene s trdim delom, ki odlikuje vse naše sodelavce. Vse to je namreč sinonim za medijsko hišo POP TV. icon-expand