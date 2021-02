V času epidemije več nasilja v družinah

V času covida-19 se povečuje nasilje za štirimi stenami, saj je bilo 10 % več kaznivih dejanj povezanih z družinskim nasiljem kot leto prej. Več je tudi hujših oblik nasilja, kot so umori ali poskusi umorov, saj pri nas ne pomnijo, da bi se kdaj zgodili kar trije trojni umori zapored. To se ne dogaja samo pri nas, saj na ta pojav že opozarjajo tudi v Organizaciji združenih narodov. V Preverjeno sta tokrat spregovorila tako žrtev kot storilec, ki sedaj, ko sta že oba izstopila iz peklenskega kroga nasilja, opisujeta, zakaj sploh pride do tega.

icon-expand