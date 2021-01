V hribe z glavo in v dobri družbi

Kljub temu, da se zadnja leta nenehno opozarja na obvezni lavinski trojček, lavinsko žolno, sondo in lopato, tega nima več kot polovica turnih smučarjev, opaža vodja Gorske enote policije Robert Kralj.

Ekipa Preverjenega je ta konec tedna odšla v Kranjsko Goro in se pridružila številnim gornikom in turnim smučarjem, ki so se vzpenjali proti prelazu Vršič, potem pa preverila snežne razmere še na enem najbolj črnih območij, na smučišču Zelenica, kjer so plazovi v preteklosti vzeli že precej življenj. Tudi to sezono so na tem območju plazovi zasuli že pet smučarjev. Na srečo se je končalo s srečnim koncem, lažje poškodbe pa je utrpel le en turni smučar.