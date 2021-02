V Italiji osnovne šole odprte. Če kdo zboli, testirajo ves razred

Osnovne šole v Italiji, ki je bila v prvem valu koronakrize najbolj ohromljena, zdaj pa ima v primerjavi s Slovenijo občutno boljšo epidemiološko sliko, so odprte. Otroci ves čas nosijo maske, tudi na igrišču in pri telovadbi. Starši jim vsako jutro merijo temperaturo, vse okužbe jim je uspelo zajeziti. Če kdo zboli, takoj testirajo ves razred, še isti dan imajo izvide, naslednji dan že nadaljujejo s poukom. Na ta način so z nekaj izjemami osnovne šole od septembra odprte, srednješolci pa so bili do tega tedna doma.

icon-expand