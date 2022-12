V mrazu in sandalih v svobodo

To so zgodbe utrujenih in prestrašenih ljudi, ki iščejo boljši jutri. Le nekaj tednov nazaj je nad njihovo vasjo zaradi podhladitve umrlo 21-letno dekle iz Nepala, mi pripoveduje domačin iz Rakitovca. Pridejo dnevi, predvsem pa noči, ko se v njihovo vas zgrne tudi do 100 migrantov na dan. In to niso le mladi moški, tudi družine, tudi nekajmesečni dojenčki, otroci, ki so med potjo izgubili starše, starejši, ki komaj še lahko hodijo od utrujenosti.

Pripovedujejo jim, da so zbežali. Pred revščino, pred nasiljem, da so nekateri na poti umrli, da so bili pretepeni, lačni. Strah jih je, a želijo si zaščite. Vejo, da tu živijo dobri ljudje.

Tako pripovedujejo domačinom in tako sta mi pripovedovala tudi Shaka in Ali, ki sta v Slovenijo pribežala zaradi političnih pritiskov v njunih državah zaradi želje, da svojim otrokom omogočita boljši jutri. V Preverjenem tudi o policistih in policistkah, ki na postajah zbirajo oblačila, pomagajo pri porodih, o slovenski migrantski politiki, prijazni do tistih, ki želijo naprej, manj pa do tistih, ki želijo ostati.

