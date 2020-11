V Sloveniji ima vsaj 4063 ljudi več kot milijon evrov na bančnem računu

V tokratni oddaji Preverjeno smo odkrili, da ima rekorder v Sloveniji na osebnem računu dobrih dvesto milijonov evrov sredstev, vsaj 4063 oseb pa ima več kot milijon. Število milijonarjev smo izračunali na podlagi tistih, ki plačujejo davek na obresti. Imajo namreč olajšavo do tisoč evrov, zato davek plačajo samo tisti, ki so v enem letu od bančnih obresti prejeli več kot tisoč evrov.

Član vladne svetovalne skupine in vodja strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič izpostavi, da so do olajšave upravičeni le tisti z veliko denarja. "Kdor izkoristi to olajšavo v celoti, 1000 evrov pri obrestni meri 0,10 % pomeni, da mora imeti na banki en milijon evrov."Od Finančne uprave RS smo dobili odgovor, da je bil lani davek od obresti na denarne depozite odmerjen pri 4063 zavezancih. Posredovali so nam TOP 5 odmerjenih davkov na obresti za denarne depozite.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ivan Simičpredlaga, da se olajšava 1000 evrov ukine. Naj davek plačajo vsi, ki prejemajo obresti."Če ima nekdo v banki depozit v višini 10.000 evrov, bo na leto prejel 10 evrov obresti, na leto pa bo moral plačati 2,75 evra davka." Statistični urad je ob svetovnem dnevu varčevanja nedavno ponovno izpostavil, da slovenska gospodinjstva že več let zapored privarčujejo več dohodka, kot je povprečje v EU. V bazenu smo skupaj z Avstrijo in Estonijo. V povprečju vsak mesec privarčujemo dobrih 13 odstotkov plače. Na vrhu sta Švedska in Nemčija, ki privarčujeta še pet odstotkov več, sledita Nizozemska in Francija, kjer so gospodinjstva za odstotek oziroma dva varčnejša kot pri nas.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sanja Celcer, avtorica raziskave o varčevanju iz Statističnega urada, pravi, da se je trend varčevanja pri domačih gospodinjstvih začel manjšati še pred novim koronavirusom. "Sicer se je pa glede na leto 2018 po šestih letih postopne rasti tokrat znižal za 0,2 odstotni točki. Z letom 2019 se je končalo šestletno obdobje rasti stopnje bruto varčevanja v Sloveniji."Dohodek gospodinjstev se je v času pomladnega razmaha pandemije covida-19 še dodatno zmanjšal, vendar se je stopnja varčevanja povišala v vseh evropskih državah, razen na Švedskem. V naših bankah je bilo letos avgusta kar za 21,6 milijarde evrov sredstev. Z Banke Slovenije so pisno sporočili, da tako velik znesek predstavlja polovico bilančne vsote bančnega sistema, kar je največji delež v zgodovini. Slovenska gospodinjstva so pri svojih naložbenih odločitvah konservativna in nenaklonjena tveganju. Finančni analitik Matjaž Robinšak iz Valicona pravi, da več kot tretjina Slovencev plačuje kredit. 70 odstotkov prebivalcev ima na računu tudi odobren limit. "Vemo tudi, da ima nekaj več kot 40 odstotkov odprt varčevalni račun. Ali dejansko varčujejo, ne vemo, imajo pa to možnost." Sicer je varneje imeti denar na banki kot v nogavici. Tudi če se zgodi bančni kolaps kot leta 2013 na Cipru, države v EU vsem upnikom jamčijo za prihranke na računih do vrednosti 100.000 evrov.