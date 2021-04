V živo iz sovjega gnezda

Na skritih lokacijah v kraških stenah je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic namestilo majhni kameri, s pomočjo katerih lahko sedaj v živo spremljate gnezdenje dveh parov redkih ptic velikih uharic. Medtem ko velika uharica Valerija še vedno skrbno čuva svoja jajca, so se v gnezdu Gine in Gija že skotili prvi mladički. Gre za del projekta, posvečenega ohranjanju te velike in plašne ptice, za katero se lahko zgodi, da bo brez pomoči človeka izginila z našega področja. Kaj se trenutno dogaja v teh dveh gnezdih, si lahko ogledate na spletni strani DOPPS – Velika uharica v živo.

