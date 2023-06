Vas, kjer elektriko plačujejo ceneje

Ko se človek pripelje na kmetijo Suhadolnik, lahko sliši le zvok ptičjega petja in kravjih zvoncev. Celo ob vrnitvi gospodarja kmetije Roka Suhadolnika , ki se domov pripelje z avtomobilom, ne zmoti tega miru. Neslišni so tudi roboti, ki se sprehajajo po tratah okoli kmetije. Suhadolnikovi so namreč pred leti postali člani sicer zaenkrat delno energetsko samooskrbne skupnosti pri nas in za svojega "energetskega zaveznika" izbrali sonce.

Rok je namreč podjetnik po miselnosti, kmet po duši, raziskovalec po karakterju. Na 150 hektarjev veliki kmetiji goji govedo in ovce, čeprav se mu kot direktorju uspešnega podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo sekancev in briketov, v skrbi za preživetje ne bi bilo treba. A Rok je človek nemirnega telesa in duha, zato je že pred leti, ob vse večji električni porabi celotne kmetije, razmišljal o možnih alternativah in proizvajanju elektrike iz obnovljivih virov. Eden prvih je postavil lastno vetrnico, potem je želel še sončne panele, pa se je zataknilo. Ker zaradi prešibke linije oziroma omrežja, ni dobil soglasja za sončno elektrarno.

So energetsko samooskrbne skupnosti prihodnost?

V občini Luče so namreč naselja majhna in redka, veliko je samotnih kmetij, zaradi te razcepljenosti in naravne razgibanosti je na tem območju že ob manjših vremenskih nevšečnostih dobava z električno energijo pogosto motena. A prav v tem šibkem elektroenergetskem omrežju, so nekateri strokovnjaki videli izziv, da stanje izboljšajo in se v okviru evropskega projekta Compile lotili gradnje sončnih elektrarn.