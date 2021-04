Vas v malem za ljudi z demenco

Z ekipo Preverjenega smo tako obiskali ustanovo, ki se bolnikom z demenco trudi pričarati domače vzdušje. Enota Muretinci, ki spada pod Dom upokojencev Ptuj, je namreč edinstvena ustanova v Sloveniji, ki v tako velikem številu združuje ljudi z demenco in ima ob tem poseben koncept osebnega spremljanja. To pomeni bivanje v prostorih brez prisile in omejitev, kar je za osebe z demenco zelo pomembno.

Pristop se že zdaj kaže kot zelo učinkovit, razlaga direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič Horvat : " Moram povedati, da tukaj v bistvu nekih neželenih dogodkov, denimo agresije, slabe volje ne zaznavamo, celo nasprotno – stanovalci so veseli in strpni ter radi sodelujejo." V enoti vhodnih vrat ne zaklepajo, nad njimi pa nenehno bedi vratar – ta morebitnega 'uhajača', ki se je morda odločil za potep po vasi, prijazno popelje nazaj. A ker imajo stanovalci v domu urejeno pravo malo vas, takšnih 'pobegov' ni veliko.

Za fasado običajnega domovskega poslopja se skriva pravo podeželje v malem, ki je varovano z ograjo, a kljub temu daje občutek osebne svobode. Tu so zelenjavne gredice, terasa pod brajdami, igrišče, razvejane sprehajalne poti, ki popeljejo sprehajalce v zeliščni in metuljni vrt, mimo keltskega horoskopa, sončnega kroga in vrtne utice, celo še stranišče 'na štrbunk' imajo, pa božje znamenje in navidezno avtobusno postajo, prava zanimivost je manjši hlev z domačimi živalmi, za katere skrbijo stanovalci sami. Največji atrakciji doma pa sta pes Capi, ki se prosto sprehaja po domu in tolaži osamljene, ter želvak Franček, ki svoj oklep rad postavi na ogled varovancem.