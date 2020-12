'Več kot mesec dni so me klicali, naj pridem na avdicijo za vodenje vremena'

Ljudje ga prepoznavajo na ulici, vsi bi se radi z njim pogovarjali o vremenu. In debata je po navadi plodna, saj je Robert prava zakladnica znanja o vremenoslovju. Še posebej ponosen je na šolsko četrtkovo vreme, ki je posvečeno legendi vremenoslovja,Miranu Trontlju. On je bil namreč tisti, ki je napovedal vreme v prvi oddaji 24UR. V njegov spomin Robert s sodelavci vsak četrtek pripravlja razlage določenih vremenskih pojavov, pri tem pa so tako uspešni, da so jih uvrstili v šolske elektronske učbenike. Še en pečat, ki ga pušča POP TV. In teh je bilo veliko, kot se boste lahko prepričali nocoj v posebni oddaji Preverjeno.

Na POP TV se je v 25-ih letih zgodilo marsikaj, bili smo prava zakladnica oddaj in TV-serij, tovarna zvezd. V posebni praznični oddaji Preverjeno, ki je v celoti posvečena pregledu spominov in dela POP TV-ja, boste doživeli predvsem vrtiljak čustev in zabave, prepletene s trdim delom, ki odlikuje vse naše sodelavce. Vse to je namreč sinonim za medijsko hišo POP TV.