Velik vpliv in uspešni posli kirurga Bitenca zaradi politike ali prostozidarjev?

Decembra in januarja je Marko Bitenc opravil daleč največ testiranj, kar trikrat več kot njegov prvi zasledovalec, to je Zdravstveni dom Maribor. Bitenc je bil na ta posel, ki je po mnenju nekaterih zelo dobičkonosen – sam to sicer zanika – dobro pripravljen. Je morda na to vplivalo dejstvo, da je član svetovalne strokovne komisije za covid-19? To pa ni edini posel, ki se ga je lotil v času epidemije. Od Klinike Golnik je za skoraj pol milijona evrov kupil zemljišče, na katerem namerava zgraditi moderno bolnišnico. Je Bitenc tako uspešen in vpliven zaradi politike, morda prostozidarjev?