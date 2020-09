Virus, ki ga ne znamo pregnati, a je nevarnejši od vseh bolezni

Najprej je vpil name, potem na otroke, na koncu nismo več smeli niti iz stanovanja brez njegovega dovoljenja. Takšne in podobne zgodbe opisujejo številne žrtve družinskega nasilja, ki so se v še večjih stiskah znašle, ko so se vrata domov in nekaterih inštitucij med karanteno zaprla, za štirimi stenami pa so ostale same in brez pomoči.

Čeprav so sprva službe za pomoč v stiski dobivale manj klicev na pomoč, je policija v času ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa obravnavala 177 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je za 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Veliko nasilja, predvsem psihičnega, pa za štirimi stenami še vedno ostaja skritega. Tudi zato, ker družba velikokrat še vedno krivdo in odgovornost prenaša na žrtev in ne na povzročitelja, zato nevladne organizacije pozivajo: delati bi bilo potrebno tako z žrtvami kot povzročitelji nasilja. icon-expand